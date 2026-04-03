Истребитель Су-30 потерпел аварию в Крыму

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Истребитель Су-30 потерпел аварию во время проведения учебно-тренировочного полета в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел примерно в 11:00 по московскому времени, уточнили в областном ведомстве. Экипаж лайнера успел катапультироваться, после чего всех эвакуировал наземный поисково-спасательный отряд.

"Угрозы жизни летчикам нет", – подчеркнули в министерстве, добавив, что во время полета на борту отсутствовал боекомплект.

Ранее на территории республики упал военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находились 7 членов экипажа и 23 пассажира, включая военнослужащих Северного флота. Все они погибли.

Причиной крушения стала техническая неисправность. При этом СМИ писали, что Ан-26 якобы врезался в скалу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.