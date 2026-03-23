23 марта, 20:16

Самолет ВВС Колумбии потерпел крушение на юге страны

Фото: ТАСС/dpa/Silas Stein

Самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии, на борту которого находились более 100 военных, потерпел крушение на юге страны. Об этом сообщила радиостанция Caracol.

Министр обороны Колумбии Педро Санчес в соцсети Х подтвердил информацию о ЧП. По его словам, оно произошло при взлете в Пуэрто-Легисамо. Однако он не назвал количество военнослужащих, находившихся в самолете. По его словам, на месте ЧП работают военные.

"<...> Нельзя с точностью установить число жертв и причины происшествия", – добавил Санчес.

В эфире Caracol губернатор департамента Путумайо Джон Молина рассказал, что военные и местные жители оказывают помощь выжившим после крушения. Представитель местных властей Карлос Арбей Кларос этому же СМИ рассказал, что в больницы доставили около 30 пострадавших. Всего, по его данным, на борту находились более 110 военнослужащих.

Ранее истребитель Су-30МКИ рухнул в индийском штате Ассам. Представитель ВВС страны уточнил, что инцидент произошел в 60 километрах от города Джорхат во время выполнения учебно-тренировочного полета. Информация о судьбе пилотов и причинах случившегося не раскрывалась.

