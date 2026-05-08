Путин заявил, что вспоминал с Трампом совместную борьбу СССР и США с нацизмом

Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонной беседы вспоминали, как советские и американские солдаты вместе боролись с нацизмом. Об этом российский президент рассказал в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Он также отметил, что победа в Великой Отечественной войне постоянно находится на уровне повышенного внимания.

Глава государства подчеркнул, что Россия постоянно поддерживает тему памяти о Второй мировой войне в диалоге с друзьями в Китае, Индии и других государствах Антигитлеровской коалиции.

При этом, как указал прибывший в российскую столицу для празднования Дня Победы словацкий премьер Роберт Фицо, в европейских странах уважение к событиям Великой Отечественной войны отсутствует.

По мнению премьера, в мире нет больше народа, который бы переживал и ощущал то, что произошло в 1941–1945 годах, так, как россияне. Поэтому он пожелал гражданам РФ сохранить это чувство, чтобы не повторить ситуацию Европы, где сейчас история "извращается".