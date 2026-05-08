Юрист Георгиева: онлайн-тарологам может грозить до двух лет тюрьмы за мошенничество

Тренд на онлайн-тарологов набирает популярность в соцсетях. Такие специалисты завлекают россиян вирусными видео, после чего навязывают свои услуги. С чем связана тенденция и можно ли привлечь кибер-гадалок к ответственности, разбиралась Москва 24.

"Срочное послание от карт"

Онлайн-тарологи стали публиковать вирусные видео в Сети, чтобы продавать россиянам свои услуги. Как правило, подобный контент монтируется по единому лекалу: тревожная или загадочная музыка на фоне, прямое обращение к зрителю, призыв не пролистывать или же предсказание, словно обращенное к конкретному человеку.

"Срочное послание от карт. Все начинает меняться в твоей жизни", – говорит в своем видео один из таких магов.

Пользователи утверждают, что после того, как человек задерживается на ролике или оставляет комментарий, специалист или его чат-бот приглашают на платную консультацию, расклад или "диагностику".

При этом некоторые искренне назвали придуманный алгоритм "рукой провидения".





пользователи Сети Расклад прямо про меня. Сейчас боюсь на кого-нибудь обидеться – мгновенно прилетает наказание обидчику. Так было не один раз. Спасибо вселенной, творцу и моему роду.

"Милая барышня, вы прелестны, и вам доверяешь. Вы душой читаете карты, благодарю, милый ангел", – писали люди в комментариях под некоторыми роликами.

Однако многие в Сети назвали такие сеансы вымогательством и уловками для доверчивых россиян.

"Это шарлатаны, есть те, которые верят, ужас", "Очень жаль людей, которые к ним идут. Что за помощь им будет оказана – неизвестно", – отметили комментаторы.

Также некоторые пользователи убеждены, что подобный контент нужно помечать как спам. Похожую точку зрения высказал Москве 24 зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, если бы услуги тарологов маркировали как мошеннические, желающих обратиться было бы меньше.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Искренне считаю, что картинки из карт таро используют жулики. Жаль людей, которые покупаются на дешевую рекламу, обещающую несбыточные богатства и всякие благости. В целом эзотерика – это ложь, даже не наука, а какое-то лжеучение.

Политик уточнил, что в борьбе с таро необходимо популяризировать научные исследования, чтобы люди знали истину.

"Также нужно больше передач, где будет рассказана правда о тарологах – кто они такие. А вот шоу про экстрасенсов нужно, наоборот, запретить, потому что это все обман, который вводит народ в заблуждение", – отметил Милонов.

Также депутат напомнил, что ранее в Госдуму вносился законопроект о запрете на рекламу услуг гадалок и тарологов. Однако, согласно базе данных нижней палаты парламента, правительство направило отрицательный отзыв на документ в конце марта 2026 года.

Кроме того, в середине апреля депутат Госдумы Марина Ким заявила, что документ не нашел поддержки и в комитете ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи. В частности, она объяснила, что в российском законодательстве нет запрета на оказание эзотерических и духовных услуг. Кроме того, борьба с ними возможна в рамках статьи 38 закона "О рекламе", которая позволяет ограничивать распространение недостоверной информации.

Помощь или вымогательство?

Юрист Алла Георгиева отметила в беседе с Москвой 24, что в основном клиенты не заключают письменные договоры на предоставление эзотерических услуг, поскольку официально профессии таролога или онлайн-таролога не существует. В связи с этим вернуть деньги в случае оказания некачественной услуги очень сложно.

"Для этого нужно сначала доказать, что она была предоставлена, а затем, что оказалась действительно некачественной. Доказательствами могут послужить видеоролики или переписка – это те основания для привлечения к ответственности, от которых можно оттолкнуться", – сказала эксперт.





Алла Георгиева юрист Человек считает, что его обманули: например, в видеоролике пообещали, что произойдет то или иное событие, а оно не случилось, при этом деньги за услугу были уплачены. В таком случае можно привлечь специалиста по статье о мошенничестве (159 УК РФ).

Юрист уточнила, что в данном случае обвиняемому грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. При этом такие действия могут быть квалифицированы и по статье о вымогательстве (163 УК РФ).

"Это возможно, если таролог заявляет, что в случае неуплаты на клиента или его семью будет наведена "порча" или возникнут иные неприятности. Данные высказывания могут расцениваться как угроза и запугивание с целью получения дополнительных денежных средств", – предупредила юрист.

Эксперт уточнила, что в этом случае таролог может получить до 4 лет тюрьмы и крупный штраф.

"Размер наказания зависит от множества сопутствующих факторов. Например, сотрудничества со следствием. Если человек признает вину, это смягчающее обстоятельство, а если продолжает обманывать – отягчающее. Также ключевое значение имеет количество эпизодов: если обманул не одного человека, а десятерых – наказание будет строже", – рассказала эксперт.

Также смягчающим обстоятельством считается, если человек возместил причиненный ущерб. Кроме того, суд учитывает наличие на иждивении несовершеннолетних детей или других членов семьи. В таких случаях содержание человека в местах лишения свободы может быть признано нецелесообразным, суд вправе дать условное наказание, особенно если при этом выплачен ущерб, заключила Георгиева.

Вотум недоверия

Психолог Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 предположила, что некоторые обращаются к онлайн-тарологам, потому что не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы, карты либо знаки.

По ее словам, в данном случае с человеком должен работать квалифицированный психолог, который не допустит, чтобы клиент оказался в подобной деструктивной ситуации. Задача специалиста – помочь разобраться в себе и научиться самостоятельно справляться с трудностями.





Софья Сулим психолог Однако многие не готовы работать над собой, не понимают своих истинных проблем и ищут "волшебную таблетку". Этим пользуются псевдопсихологи и тарологи, которые часто выдают себя за настоящих специалистов, манипулируя доверием и предлагая простые ответы на сложные вопросы.

Тягу к быстрым решениям она объяснила выработкой дофамина, после которой становится легче. Однако это временная анестезия, за которой непонятно, что происходит на самом деле.

"Эти тренды возникают из-за множества факторов высокой тревожности. Поэтому некоторые идут туда, где им скажут, что все будет хорошо, так как ждут определенности", – подчеркнула эксперт.

Сулим рассказала, как понять, что онлайн-гадалка выманивает деньги. В частности, стоит обращать внимание на поведение, пытается ли таролог найти причины для следующего сеанса. Если да и плюс ко всему предлагает дополнительные услуги, скорее всего, человек пытается заработать.

По ее словам, такие люди используют тактику мошенников, давя на срочность, пока "ситуацию еще можно изменить". В качестве отвлечения и для привлечения клиента аферисты могут рассказывать про специальные, выгодные условия, заключила психолог.

