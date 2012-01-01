В Сети появились объявления о предсказаниях удачных ставок и похудении с помощью рун

Сегодня в Сети можно найти множество объявлений о гаданиях под любой запрос. Бесчисленные маги и тарологи уверяют, что могут и любимого вернуть, и даже установить "мощную защиту от злых сил". Есть и совсем необычные предложения. В День магии, который отмечается во многих культурах 31 октября, расскажем о самых комичных объявлениях, и о том, почему люди продолжают верить гадалкам.



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Тема сверхъестественного продолжает интересовать россиян: по данным опроса ВЦИОМ, 37% респондентов смотрят программы или видео в интернете о колдунах и магах, а астрологическими прогнозами интересуется каждая вторая женщина (50%) и каждый третий мужчина (33%).

На сегодняшний день одна из самых популярных услуг в Сети, помимо стандартных астрологических прогнозов, – расклад на картах Таро. С их помощью предсказатели якобы могут посмотреть, как сложатся дела на работе и будут ли влюбленные вместе. Можно даже встретить услуги по заблаговременному определению размера достоинства у понравившегося мужчины.

Кроме того, предсказатели все чаще предлагают свои прогнозы по ставкам на спорт. Для этого они также используют карты Таро или звезды. В последнем случае астрологи спрашивают у небесных светил, ждет ли успех ту или иную команду, а затем по расположению звезд якобы определяют, какая ставка сыграет.

Помимо прочего, свои услуги предлагают и рунологи – гадающие на рунах. Они "помогают" тем, кто не может найти любовь и у кого возникают проблемы с деньгами. Некоторые также "лечат от зависимостей и агрессии", а также избавляют от энергетических вампиров. Кроме того, они зазывают на сеансы тех, у кого возникли проблемы с лишним весом или с запоминанием снов.

Современные маги также уверены, что во многих делах помогают заговоры. В целом заговорить можно почти все, в частности даже обувь, чтобы та начала приносить удачу, заявлено в одном из объявлений.

Часть россиян признаются, что хоть и интересуются подобными объявлениями, не относятся к ним серьезно.

"Посмотреть гороскоп в преддверии Нового года – это уже традиция. Я не особо во все это верю, просто это как еще одна тема для обсуждения с подружками", – пишет одна из пользовательниц.

Однако для кого-то прикосновение к неизведанному оборачивается дырой в бюджете: в Сети немало историй, как интернет-тарологи и маги разводят клиентов на деньги. Чаще всего они начинают запугивать своих клиентов болезнями и порчей, выманивая все большую оплату.

"В "Тик-Токе" была экстрасенс – кто за ней скрывался, я не знаю, но все было так правдоподобно. Вообще я всегда бываю осторожна, а тут потеряла бдительность. Тем более они хорошие психологи... В итоге потеряла 55 тысяч рублей. Но вовремя соскочила – заблокировала и все удалила. Запомнила урок", – рассказала одна из пользовательниц.

"Волшебная таблетка"

Люди обращаются к гадалкам, тарологам и астрологам по нескольким причинам, рассказала Москве 24 психолог и коуч Ксения Космос. По ее словам, когда внешние события вызывают сильную тревогу, у человека появляется потребность найти внутреннюю опору. Но когда самому себе помочь не получается, на помощь приходят люди со стороны, которые могут приглушить боль, заметила специалист.





Ксения Космос психолог и коуч Гадалки и тарологи способны подтвердить какие-то благоприятные исходы, которые человек хочет слышать, которые ему важно знать. Такой человек готов поверить во все, что ему говорят, просто чтобы ощущать хоть какую-то стабильность. В этой ситуации гадалки и тарологи выступают в роли волшебной таблетки.

Однако специалист отметила, что если предсказатели действительно могут помочь снизить тревогу, то несильно и ненадолго. Именно поэтому люди начинают чаще обращаться к таким "экспертам" по разным поводам, буквально подсаживаясь на их услуги.

Еще одна причина, по которой в обществе возрос интерес к оккультным практикам, – распространенность в интернете, заметила психолог. По ее словам, сегодня гадалку или таролога можно встретить в любой соцсети, из-за этого к ним начинают относиться более лояльно даже те, кто раньше был скептиком.

Космос подчеркнула, что найти внутреннюю опору можно без помощи ясновидящих. Для этого необходимо формировать в себе навык по адаптивному поведению, или навык осознанности.

"Это умение сталкиваться со своими чувствами, замечать их, обнаруживать и адаптивно проживать. Например, не обращаться к гадалке в стрессовый период и не заедать стресс. А именно обнаружить причину этого стресса в себе, задать себе вопрос, что сейчас со мной происходит, почему мне стало тревожно, почему у меня есть этот импульс", – подчеркнула она.

По словам специалиста, справиться с тревогой может каждый. В ситуациях, когда хочется обратиться к тарологу, психолог предложила выйти на прогулку в тишине на 15 минут и подумать, как себе помочь, откуда взялась тревога и что с этим состоянием можно сделать.