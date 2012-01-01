В Сети появились объявления о предсказаниях удачных ставок и похудении с помощью рун

Сегодня в Сети можно найти множество объявлений о гаданиях под любой запрос. Бесчисленные маги и тарологи уверяют, что могут и любимого вернуть, и даже установить "мощную защиту от злых сил". Есть и совсем необычные предложения. В День магии, который отмечается во многих культурах 31 октября, расскажем о самых комичных объявлениях, и о том, почему люди продолжают верить гадалкам.
Позолоти ручку
Тема сверхъестественного продолжает интересовать россиян: по данным опроса ВЦИОМ, 37% респондентов смотрят программы или видео в интернете о колдунах и магах, а астрологическими прогнозами интересуется каждая вторая женщина (50%) и каждый третий мужчина (33%).
На сегодняшний день одна из самых популярных услуг в Сети, помимо стандартных астрологических прогнозов, – расклад на картах Таро. С их помощью предсказатели якобы могут посмотреть, как сложатся дела на работе и будут ли влюбленные вместе. Можно даже встретить услуги по заблаговременному определению размера достоинства у понравившегося мужчины.
Кроме того, предсказатели все чаще предлагают свои прогнозы по ставкам на спорт. Для этого они также используют карты Таро или звезды. В последнем случае астрологи спрашивают у небесных светил, ждет ли успех ту или иную команду, а затем по расположению звезд якобы определяют, какая ставка сыграет.
Помимо прочего, свои услуги предлагают и рунологи – гадающие на рунах. Они "помогают" тем, кто не может найти любовь и у кого возникают проблемы с деньгами. Некоторые также "лечат от зависимостей и агрессии", а также избавляют от энергетических вампиров. Кроме того, они зазывают на сеансы тех, у кого возникли проблемы с лишним весом или с запоминанием снов.
Современные маги также уверены, что во многих делах помогают заговоры. В целом заговорить можно почти все, в частности даже обувь, чтобы та начала приносить удачу, заявлено в одном из объявлений.
Часть россиян признаются, что хоть и интересуются подобными объявлениями, не относятся к ним серьезно.
"Посмотреть гороскоп в преддверии Нового года – это уже традиция. Я не особо во все это верю, просто это как еще одна тема для обсуждения с подружками", – пишет одна из пользовательниц.
Однако для кого-то прикосновение к неизведанному оборачивается дырой в бюджете: в Сети немало историй, как интернет-тарологи и маги разводят клиентов на деньги. Чаще всего они начинают запугивать своих клиентов болезнями и порчей, выманивая все большую оплату.
"В "Тик-Токе" была экстрасенс – кто за ней скрывался, я не знаю, но все было так правдоподобно. Вообще я всегда бываю осторожна, а тут потеряла бдительность. Тем более они хорошие психологи... В итоге потеряла 55 тысяч рублей. Но вовремя соскочила – заблокировала и все удалила. Запомнила урок", – рассказала одна из пользовательниц.
"Волшебная таблетка"
Люди обращаются к гадалкам, тарологам и астрологам по нескольким причинам, рассказала Москве 24 психолог и коуч Ксения Космос. По ее словам, когда внешние события вызывают сильную тревогу, у человека появляется потребность найти внутреннюю опору. Но когда самому себе помочь не получается, на помощь приходят люди со стороны, которые могут приглушить боль, заметила специалист.
Однако специалист отметила, что если предсказатели действительно могут помочь снизить тревогу, то несильно и ненадолго. Именно поэтому люди начинают чаще обращаться к таким "экспертам" по разным поводам, буквально подсаживаясь на их услуги.
Еще одна причина, по которой в обществе возрос интерес к оккультным практикам, – распространенность в интернете, заметила психолог. По ее словам, сегодня гадалку или таролога можно встретить в любой соцсети, из-за этого к ним начинают относиться более лояльно даже те, кто раньше был скептиком.
Космос подчеркнула, что найти внутреннюю опору можно без помощи ясновидящих. Для этого необходимо формировать в себе навык по адаптивному поведению, или навык осознанности.
"Это умение сталкиваться со своими чувствами, замечать их, обнаруживать и адаптивно проживать. Например, не обращаться к гадалке в стрессовый период и не заедать стресс. А именно обнаружить причину этого стресса в себе, задать себе вопрос, что сейчас со мной происходит, почему мне стало тревожно, почему у меня есть этот импульс", – подчеркнула она.
По словам специалиста, справиться с тревогой может каждый. В ситуациях, когда хочется обратиться к тарологу, психолог предложила выйти на прогулку в тишине на 15 минут и подумать, как себе помочь, откуда взялась тревога и что с этим состоянием можно сделать.