Контроль за шаманами и целителями предложили усилить

Фото: depositphotos/Kruchenkova
Правительство просят усилить контроль за народными целителями и шаманами, которые вместо лечения зачастую вредят здоровью граждан, сообщает газета "Известия".
С таким предложением к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой обратился депутат "Единой России" Виктор Зубарев. Он также просит совместно с нижней палатой создать рабочую группу по разработке профессиональных стандартов для подобных медицинских услуг или полностью их запретить.
Он подчеркивает, что на фоне распространения коронавируса в России разрастается сфера "околомедицинского консалтинга", причем в интернете это распространено чаще всего.
Эту инициативу поддержали в медицинском сообществе. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что это не новая проблема.
Сами целители и экстрасенсы считают работу по стандарту нереальной. Экстрасенс Михаил Колесниченко заявил, что предложения депутата невозможно реализовать, так как у государства нет специалистов, которые бы могли дать профессиональную оценку.
В марте сотрудники полиции Москвы совместно с коллегами из Костромы задержали группу лжеэкстрасенсов. Их подозревают в мошенничестве, общая сумма полученных незаконным путем денежных средств превысила два миллиона рублей.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что лжецелительница предлагала людям решение личных и финансовых проблем. Клиенты сообщали оператору по указанному в объявлении телефону свои контакты. В дальнейшем жертвам звонили помощники гадалки, заверяя, что из сотен тысяч обратившихся она выбрала именно их.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: