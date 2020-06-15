Контроль за шаманами и целителями предложили усилить

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Правительство просят усилить контроль за народными целителями и шаманами, которые вместо лечения зачастую вредят здоровью граждан, сообщает газета "Известия".

С таким предложением к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой обратился депутат "Единой России" Виктор Зубарев. Он также просит совместно с нижней палатой создать рабочую группу по разработке профессиональных стандартов для подобных медицинских услуг или полностью их запретить.

Он подчеркивает, что на фоне распространения коронавируса в России разрастается сфера "околомедицинского консалтинга", причем в интернете это распространено чаще всего.

Эту инициативу поддержали в медицинском сообществе. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что это не новая проблема.

Сами целители и экстрасенсы считают работу по стандарту нереальной. Экстрасенс Михаил Колесниченко заявил, что предложения депутата невозможно реализовать, так как у государства нет специалистов, которые бы могли дать профессиональную оценку.

В марте сотрудники полиции Москвы совместно с коллегами из Костромы задержали группу лжеэкстрасенсов. Их подозревают в мошенничестве, общая сумма полученных незаконным путем денежных средств превысила два миллиона рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что лжецелительница предлагала людям решение личных и финансовых проблем. Клиенты сообщали оператору по указанному в объявлении телефону свои контакты. В дальнейшем жертвам звонили помощники гадалки, заверяя, что из сотен тысяч обратившихся она выбрала именно их.