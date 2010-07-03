Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:48

Лжесотрудница банка похитила 1,5 миллиона рублей у преподавателя МГУ

происшествия город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская полиция возбудила уголовное дело после кражи 1,5 миллиона рублей у преподавателя МГУ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая рассказала полицейским, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и рассказала об "утечке" персональных данных. Затем она попросила перевести ей все деньги со счета, чтобы предотвратить их возможное хищение. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее в Москве задержали подозреваемых в совершении мошенничества в отношении пенсионерки. Мошенники позвонили 66-летней женщине и представились сотрудниками полиции. Они сообщили, что обманувшие ее экстрасенсы задержаны и осуждены. В связи с этим женщине полагается компенсация. Для ее получения нужно лишь оплатить "налог" в размере 680 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась и перевела требуемую сумму.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика