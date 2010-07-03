Лжесотрудница банка похитила 1,5 миллиона рублей у преподавателя МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская полиция возбудила уголовное дело после кражи 1,5 миллиона рублей у преподавателя МГУ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая рассказала полицейским, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и рассказала об "утечке" персональных данных. Затем она попросила перевести ей все деньги со счета, чтобы предотвратить их возможное хищение. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее в Москве задержали подозреваемых в совершении мошенничества в отношении пенсионерки. Мошенники позвонили 66-летней женщине и представились сотрудниками полиции. Они сообщили, что обманувшие ее экстрасенсы задержаны и осуждены. В связи с этим женщине полагается компенсация. Для ее получения нужно лишь оплатить "налог" в размере 680 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась и перевела требуемую сумму.

