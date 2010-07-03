Девочка отдала двум мошенницам сбережения родителей на 1,4 миллиона рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ГСУ Следственного комитета (СК) по Москве займется расследованием уголовного дела о мошенничестве в отношении малолетней.

Следователи в ходе мониторинга СМИ выяснили, что две женщины вошли в доверие к малолетней девочке, уговорили ее передать им все сбережения родителей.

Девочка отдала злоумышленницам 1,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"По поручению и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве", – сообщила Агентству "Москва" старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее Роскачество сообщило, что в социальных сетях стали часто появляться посты о сборе пожертвований для жертв трагических событий, и призвало россиян быть бдительнее.

