Press TV: серия взрывов прозвучала на иранском острове Кешм

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Взрывы прогремели на иранском острове Кешм на юге страны. Об этом сообщает телеканал Press TV.

По данным агентства Tasnim, на остров упали две ракеты, летевшие со стороны Персидского залива. Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может пойти на обострение в противостоянии с Тегераном. Глава Белого дома не исключил вероятность как подписания договоренности с Ираном, так и возобновления боевых действий.

Вместе с тем у США нет необходимости применять ядерное оружие против Ирана, добавил Трамп. По его словам, Соединенные Штаты уже вывели Иран из строя на 90%.