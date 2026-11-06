Минюст РФ: новая комиссия будет назначать пособия родственникам подпавших под ограничения

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Новая межведомственная комиссия по применению временных ограничительных мер против релокантов будет заниматься вопросами поддержки их родственников, оставшихся в России. В частности, она будет решать, положены ли им пособия, заявили в пресс-службе Минюста РФ.

Там уточнили, что спецкомиссия, утвержденная указом президента РФ, будет принимать решение о назначении пособий для членов семей релокантов, которые объективно зависели от их доходов.

По решению комиссии выплаты будут производить за счет замороженных денег или имущества, подпавшего под временные ограничения, а также средств на рублевых счетах. В министерстве добавили, что такие депозиты должны быть открыты на имя каждого гражданина, включенного в список лиц, к которым применяются ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что главой межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер против правонарушителей и преступников, скрывающихся за границей, назначили главу Минюста Константина Чуйченко. Полномочия министра на этом посту подтвердил Владимир Путин.

Публичный реестр россиян, нарушивших закон и уехавших из страны, заработал в России 23 октября. Для этих лиц введены временные ограничительные меры: арест имущества и запрет на регистрацию в качестве ИП. Среди внесенных в реестр – блогер Юрий Дудь, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и писатель Дмитрий Быков (все признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

