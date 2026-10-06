Суд заочно арестовал режиссера Лошака по делу об оправдании терроризма

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов (Андрей Лошак признан в РФ иноагентом)

Басманный суд Москвы заочно арестовал режиссера-документалиста Андрея Лошака (признан в РФ иноагентом) по делу об оправдании терроризма. Соответствующая информация опубликована в электронной базе судебной инстанции.

Режиссер обвиняется в оправдании терроризма с использованием интернета, другие подробности дела не раскрываются.

Лошак является российским журналистом, репортером, кинодокументалистом, сценаристом, редактором и продюсером. Он снял фильмы "Путешествие из Петербурга в Москву: особый путь", "Холивар. История Рунета", "Березовский – это кто?", "Разрыв связи", "Пентагон" и другие.

В 2017 году он стал лауреатом премии правительства РФ в области СМИ за создание цикла публицистических произведений. В настоящее время Лошак проживает за границей.

Ранее уголовное дело возбудили против блогера Александра Шпака (признан в РФ иноагентом). По данным следствия, не позднее октября 2024 года он разместил в телеграм-канале видео, в котором, согласно исследованию, содержатся признаки призывов к террористической деятельности на территории России, а также пропаганды и оправдания терроризма. Материал был доступен неограниченному кругу лиц.