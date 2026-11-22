Фото: vk.ru/mchs_rso_a

По миллиону рублей получат семьи двух человек, погибших при взрыве газа в многоквартирном доме во Владикавказе. Пострадавшим выплатят от 200 до 400 тысяч рублей, а жителям, чье имущество было повреждено, – до 100 тысяч рублей, сообщили в городской администрации.

Прием заявлений на получение единовременной помощи организовали по поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло. Размер выплаты пострадавшим будет зависеть от тяжести вреда, причиненного здоровью.

Взрыв газа во Владикавказе произошел в многоквартирном доме 21 ноября. В результате ЧП погибли два человека, еще двое госпитализированы, а подъезд частично обрушился. Повреждения получили 38 квартир.

Выяснилось, что квартира не была официально подключена к газу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Во Владикавказе введен режим чрезвычайной ситуации, для пострадавших подготовили 40 квартир временного размещения.