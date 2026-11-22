Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Фигуристку Елену Костылеву отчислили из академии "Ангелы Плющенко". Об этом ТАСС сообщила методист учреждения Елена Благодерова.

По ее словам, соответствующий приказ 20 ноября подписала генеральный директор академии Яна Рудковская. При этом Благодерова назвала ситуацию неординарная. Она указала, что место в академии спортсменка потеряла из-за поступков своей матери Ирины.

"У нас частная академия, и все решения принимает руководство. К сожалению, оно больше не может терпеть негативные высказывания, ложь и клевету от Ирины", – пояснила методист "Ангелов Плющенко".

Она добавила, что Ирине не раз давали шансы, в том числе чтобы сохранить стипендию дочери и роли в шоу. По словам женщина, все это задокументировано. Однако, как указала методист, "та грязь, которая льется на Рудковскую, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, академию, тренеров и спортсменов, уже перешла все границы".

Благодерова отметила, что "у всего есть предел", поэтому с семьей спортсменки академия вынуждена расстаться. Костылевым дали время освободить территорию академии в ближайшее время. Им передают программы и костюмы, за которые академия доплачивала, а также второй загранпаспорт.

Мать фигуристки Ирина Костылева заявила агентству, что об отчислении не знали ни она, ни сама спортсменка. По ее словам, о решении им стало известно из соцсетей. Женщина указала, что уйти из академии они решили сами после собрания в среду, 18 ноября, с продюсером и Рудковской: после того как Лену лишили роли Герды, предложив роль подружки, оставаться там не имело смысла.

Сейчас фигуристка испытывает боль в ноге.

"Мы поедем домой в Воронеж, будем отдыхать, ждать, пока разрешат кататься. Нога болит", – сказала мать Костылевой.

Ранее Плющенко обвинил мать спортсменки в физическом насилии над дочерью и направил на имя детского омбудсмена жалобу. По его словам, есть видеозаписи, подтверждающие случаи насилия в отношении фигуристки со стороны ее матери.

При этом подчеркивается, что женщина уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Костылева, в свою очередь, заявляла, что методы работы тренера приводят к травмам ее дочери.

Спустя время фигуристка лишилась стипендии в академии "Ангелы Плющенко". Это произошло после того, как семья девочки не выполнила условия соглашения. Родители Костылевой обязались не публиковать негативные комментарии об академии, ее руководстве и воспитанниках, а также не допускать тренировок дочери на чужих ледовых площадках.

