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Бывший нападающий тюменского "Рубина" Нико Саккетти погиб от огнестрельного ранения при задержании в городе Хиббинг (штат Миннесота, США). Об этом сообщает The Minnesota Star Tribune со ссылкой на местную службу судебно-медицинской экспертизы.

Как заявили в управлении шерифа округа Сент-Луис, 18 ноября правоохранители прибыли на место ДТП, участник которого скрылся на пикапе. Во время разговора с полицейскими 37-летний Саккетти оттолкнул одного из них и взял длинноствольное оружие из автомобиля.

После этого помощник шерифа открыл по нему огонь. Саккетти позднее скончался от полученных ран в больнице. По заявлению управления шерифа, стрелял только сотрудник правоохранительных органов, никто из полицейских не пострадал.

В 2007 году Саккетти был выбран клубом "Даллас Старз" во втором раунде драфта НХЛ. В сезоне-2014/15 он провел девять матчей за тюменский "Рубин" в Высшей хоккейной лиге (ныне – Всероссийская хоккейная лига) и забросил две шайбы.

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