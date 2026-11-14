РИА Новости: призера чемпионата России по самбо застрелили в Махачкале

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Призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов погиб после огнестрельного ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника СМИ, спортсмен получил ранение в ходе конфликта в одном из банкетных залов Махачкалы. Сначала местный житель выстрелил в Давудова. После этого пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

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