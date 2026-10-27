В Москве мужчина задушил женщину и вывез тело за город

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве женщины на востоке Москвы. Об этом сообщило ГСУ СК России по городу в МАХ.

Уточняется, что 20 октября в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением об исчезновении родственницы, в котором сообщила, что ее троюродная сестра долгое время не выходит на связь и отсутствует по месту жительства.

Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами опросили ближайшее окружение женщины, восстановили маршрут ее передвижения и изучили записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что последний раз пропавшая заходила в квартиру на Зеленом проспекте, где жила вместе с мужчиной, и больше оттуда не выходила.

По версии следствия, сожитель задушил женщину, а затем, чтобы скрыть следы преступления, вывез тело в Московскую область.

Дело возбуждено Перовским межрайонным следственным отделом по части 1 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый задержан, его доставили в ведомство. С ним проводятся необходимые следственные действия.

Ранее в Орске мужчина убил жену на почве ревности. По версии следствия, конфликт произошел на улице Краматорской между жилыми домами, женщина скончалась от полученных ножевых ранений. Подозреваемого задержали.

