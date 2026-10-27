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27 октября, 19:10

Политика

Лавров заявил об обострении информационной войны против РФ в западных СМИ

Фото: kremlin.ru

В западных СМИ обостряется информационная война против России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Он провел разговор с главными редакторами африканской прессы, в рамках которого указал, что на западные экраны телевизоров и в соцсетях выкладывают ложь о России.

"(Информационная – Прим. ред.) война эта будет продолжаться, и она, я даже сказал бы, имеет тенденцию к обострению", – сказал министр.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Прибалтика насквозь поражена "бациллой русофобии". Он подчеркнул, что в настоящий момент у властей прибалтийских стран "едва ли есть" право голоса в том, чтобы говорить о необходимости диалога с Россией.

МИД пообещал обратиться в суд ООН из-за ущемления прав русских в Прибалтике. В ведомстве указали, что в Латвии, Литве и Эстонии в последние годы произошел резкий всплеск русофобии, культивируемой на государственном уровне. Попытки урегулировать разногласия путем переговоров результатов не дают.

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