Фото: kremlin.ru

Прибалтика насквозь поражена "бациллой русофобии". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом.

Он уточнил, что у властей прибалтийских стран едва ли есть сейчас право голоса, чтобы говорить о необходимости диалога с Россией.

"Но уже какое-то поколение политиков падает жертвой вследствие определенных действий киевского режима", – указал пресс-секретарь российского президента.

Он обратил внимание, что связь с украинскими беспилотниками здесь прямая. Песков подчеркнул, что государствам Прибалтики не следует пропускать через свою территорию дроны, которые летят в сторону РФ.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать гражданские объекты в районе Санкт-Петербурга. По данным Минобороны, в воздушном пространстве Латвии были замечены 6 дронов. Позднее 5 из них пропали в районе города Резекне, а 6-й БПЛА после входа в воздушное пространство РФ был уничтожен силами ПВО.

По результатам экспертизы обломков беспилотника выяснилось, что это был Ан-196 "Лютый" украинского производства.