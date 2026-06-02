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02 июня, 20:15 (обновлено 02.06.2026 20:53)

Транспорт

Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим обслуживания рейсов. Об этом предупредила пресс-служба Росавиации.

В настоящее время авиагавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Меры вызваны временными ограничениями на использование воздушного пространства вокруг аэровокзалов.

В связи с этим пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Информацию о перелетах можно найти на онлайн-табло аэропортов.

Ранее сообщалось, что Шереметьево запустил эксперимент по посадке в самолет только по биометрии. Сервис регистрации и посадки без паспорта затронул рейсы "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом.

Чтобы попасть на борт, пассажирам достаточно пройти через специальные турникеты с автоматической идентификацией по лицу. При этом стандартная процедура проверки документов продолжит действовать, так как использование биометрии остается добровольным.

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