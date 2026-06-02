Авиасимулятор появился в аэропорту Домодедово

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Авиасимулятор Boeing 737 Next Generation появился в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Благодаря этому тренажеру пассажиры и гости аэропорта смогут попробовать себя в роли пилотов. В частности, они смогут вместе с профессионалами ознакомиться с правилами пилотирования на разных этапах, в том числе во время взлета и приземления судна.

"Симулятор воссоздает полет с поразительной точностью благодаря подвижной платформе, передающей реальные физические ощущения (крены, вибрации, ускорения) и дающей панорамный обзор окружающего мира. Приборная панель и органы управления идентичны настоящему самолету", – сказано в сообщении.

Для полета введены детские программы, а для любителей острых ощущений – экстремальные. При этом представители воздушной гавани отметили, что данный авиасимулятор впервые появился в российском аэропорту.

Ранее Минтранс предложил увеличить максимально допустимую норму летного времени для экипажей пассажирских судов. Проект приказа предусматривает 90 часов в месяц, 270 часов за квартал и 900 часов в год.

Однако это предложение спровоцировало критику со стороны Профсоюза летного состава России (ПЛС). В частности, вице-президент организации Олег Приходько заявил, что повышение нагрузки на пилотов и бортпроводников приведет к утомлению экипажей. Это, в свою очередь, вызовет риски для безопасности полетов, особенно на коротких маршрутах.

