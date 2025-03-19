"Известия": Минтранс решил поднять норму налета для экипажей до 90 часов в месяц

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Министерство транспорта России предложило повысить максимально допустимую норму летного времени для экипажей пассажирских самолетов с 80 до 90 часов в месяц, сообщает газета "Известия".

Ведомство разработало соответствующий проект приказа, согласно которому устанавливаются новые лимиты – 90 часов за 30 дней, 270 часов за квартал и 900 часов в год. Сейчас режимы составляют 80 часов в месяц и 800 часов в год. Планируется, что приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Инициатива Минтранса вызвала критику со стороны Профсоюза летного состава России (ПЛС). Вице-президент организации Олег Приходько высказал мнение, что повышение нагрузки на пилотов и бортпроводников приведет к чрезмерному утомлению экипажей. Это, в свою очередь, спровоцирует риски для безопасности полетов, особенно на коротких маршрутах, предупредил он.

Как отметил Приходько, увеличение нормы налета до 90 часов сейчас применяется в исключительных случаях и при согласии работников и профсоюза. В то же время президент ПЛС Мирослав Бойчук заявил, что предложение Минтранса игнорирует это согласие, устанавливая повышенную норму в качестве общего правила.

Летом 2024 года стало известно, что бортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" массово увольняются из-за высоких нагрузок, при этом новые сотрудники получают не те условия, что им обещали при устройстве. Об этом рассказали в Шереметьевском профсоюзе бортпроводников (ШПБ).

В решении об увеличении частоты полетов для выполнения госпрограммы руководство авиакомпании опиралось на ошибочную информацию, что сотрудники смогут выполнить все обязательства, заявила председатель ШПБ Илона Борисова.

Между тем в "Ростехе" сообщили, что серийное производство пассажирского самолета SSJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 планируется начать в начале 2026 года. В год будут выпускать около 20 таких воздушных судов.