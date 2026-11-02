Врачи в Тольятти спасли беременную женщину с редкой сосудистой аномалией

Фото: МАХ/"Министерство здравоохранения Самарской области"

Врачи Тольяттинской городской клинической больницы № 5 провели операцию пациентке на 26-й неделе беременности с редкой сосудистой аномалией – аневризмой селезеночной артерии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Самарской области.

Пациентка ждала третьего ребенка. В 2026 году женщина переехала в Тольятти из Республики Коми. На 20-й неделе беременности врачи женской консультации Ставропольской центральной районной больницы заявили, что аневризма угрожает и матери, и ребенку, поэтому необходимо оперативное вмешательство.

Доктор медицинских наук, врач-хирург Бахтияр Рахимов рассказал, что при аневризме селезеночной артерии могут возникнуть разрыв сосуда и обширное кровотечение. Смертность достигает 75%. Специалист отметил, что второй триместр – оптимальное время для подобных операций, поэтому медики решили вмешаться до родоразрешения.

Операцию по удалению селезенки провели под анестезией. Операция прошла без осложнений. В настоящее время пациентка выписана и чувствует себя удовлетворительно, уточнили в министерстве.

Ранее в Новосибирской области хирурги удалили из мозга семилетнего ребенка каверному размером с крупный мандарин. Сосудистые аномалии такого размера у детей встречаются крайне редко. Операция, которую провели новосибирские специалисты, стала 54-й в мире.