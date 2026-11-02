Поликлиники, ЗАГСы и ветклиники Москвы изменят график работы 4 ноября

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В День народного единства, 4 ноября, часть социальных учреждений Москвы будет работать по измененному расписанию. Корректировки коснутся поликлиник, социальных служб, а также дворцов бракосочетания, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

График работы поликлиник и травмпунктов

Взрослые поликлиники 4 ноября откроются в 09:00 и завершат прием в 16:00. Детские поликлиники будут работать с 09:00 до 15:00. В это же время горожане смогут обратиться в кабинеты ОРВИ.

Молочно-раздаточные пункты сохранят привычное расписание – с 06:30 до 15:00. Женские консультации и центры женского здоровья, в которых работают 10 и более участков, примут посетителей с 09:00 до 16:00.

Получить травматологическую помощь можно будет в течение всего дня. Травмпункты, работающие по обычному графику, будут открыты с 08:00 до 22:00, а круглосуточные учреждения продолжат принимать пациентов без изменений.

Работа психологических и социальных служб

Получить неотложную психологическую поддержку можно будет круглосуточно по телефонам 051 (со стационарного телефона) и 8 (495) 051 (с мобильного). По этим номерам также принимают обращения об экстренной социальной помощи, психологической поддержке детей и случаях жестокого обращения с ними.

Кроме того, в каждом административном округе работают мобильные телефоны семейных центров. Их номера размещены на портале "Мой семейный центр".

Круглосуточно будет открыто отделение "Дмитровское" Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Там оказывают помощь людям, которые по разным причинам остались без дома. Связаться с диспетчерской службой можно по номеру 8 (499) 357-01-80. Если помощь требуется человеку, оставшемуся без крыши над головой, можно также позвонить по номеру 112.

График работы дворцов бракосочетания и центров "Госуслуги"

4 ноября столичные дворцы бракосочетания будут закрыты. Накануне, 3 ноября, они будут принимать посетителей по сокращенному графику – до 17:00.

Офисы "Мои документы" 3 ноября продолжат работу в обычном режиме. Однако сотрудники Управления ЗАГС, которые ведут прием в центрах госуслуг, в этот день закончат работу на час раньше.

В сам праздник центры "Мои документы" не будут принимать заявителей. С 5 ноября офисы вернутся к привычному расписанию.

График работы ветклиник

4 ноября выходной объявлен в восьми государственных ветеринарных учреждениях. Не будут работать ветучастки "Первомайский", "Нижегородский", "Солнцевский", "Кленово", "Птичное", "Саларьево" и "Щербинка", а также станция по борьбе с болезнями животных ЗАО и ЮЗАО.

Остальные государственные ветклиники продолжат принимать пациентов по обычному графику. Большинство из них будут открыты с 09:00 до 21:00. Уточнить расписание конкретного учреждения можно на сайте ГБУ "Мосветобъединение".

Круглосуточный прием будет вестись на Московской станции по борьбе с болезнями животных по адресу улица Юннатов, дом 16а. Также в любое время можно связаться с контакт-центром государственной ветеринарной службы по телефону 8 (495) 612-12-12.

График работы читальных залов Главархива

Изменится и расписание читальных залов Главархива Москвы. 3 ноября они будут открыты с 12:00 до 19:00, а 4 ноября посетителей не примут. С 5 ноября читальные залы вернутся к обычному графику и будут открываться в 12:00.

Какие учреждения будут закрыты

4 ноября не будут работать центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего" и центр практического обучения в Печатниках. Также выходной объявлен в семейных центрах, реабилитационных учреждениях и центрах московского долголетия.

Школы и колледжи в праздничный день будут закрыты. Расписание центров дополнительного образования можно будет проверить на сайтах соответствующих организаций.

При этом Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей продолжит работу в обычном режиме. Обратиться туда можно будет ежедневно, в том числе 4 ноября, с 09:00 до 21:00.

Кроме того, 4 ноября не будет работать приемная Московской административной дорожной инспекции на Большой Почтовой улице, доме 7, строении 1.

Также этот день будет выходным для всех отделений "Почты России", кроме круглосуточных и тех, которые выдают заказы с маркетплейсов. Они продолжат работать в обычном режиме. Накануне, 3 ноября, рабочий день почтовых отделений сократится на час, а с 5 ноября они вернутся к обычному расписанию.

Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что в День народного единства уличные парковки в Москве будут бесплатными. Припарковать автомобиль без оплаты можно будет на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа, тогда как парковки со шлагбаумом продолжат работать по действующим расценкам.