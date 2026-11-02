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02 ноября, 11:45

Политика

Шойгу заявил о вербовке граждан, готовых поддержать уничтожение России изнутри

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время осуществляется активная вербовка и финансирование тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри. Его слова с международной недели "Народы России" передает ТАСС.

"Не секрет, что сейчас идет активный поиск вербовки и финансирования, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри", – отметил он.

С начала 2026 года сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов удалось предотвратить 66 диверсионно-террористических актов на российских объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса.

Всего, по словам директора ФСБ Александра Бортникова, задержаны 150 человек, которые готовились к преступлениям и совершали их. Уточнялось, что 49 актов предотвращено на объектах транспорта, 17 – на объектах ТЭК.

Также сообщалось, что российские правоохранители за последние 3 года задержали 159 подростков за диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что все они привлечены к уголовной ответственности. Он добавил, что вербовка несовершеннолетних осуществляется из-за рубежа.

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