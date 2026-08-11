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11 августа, 12:06

Происшествия

В НАК заявили о предотвращении 66 подрывов и поджогов на объектах транспорта и ТЭК

Фото: ских актов на объектах тра

С начала 2026 года сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов удалось предотвратить 66 диверсионно-террористических актов на российских объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).

Всего, по его словам, задержаны 150 человек, которые готовились к преступлениям и совершали их.

В информационном центре НАК добавили, что 49 актов предотвращено на объектах транспорта, 17 – на объектах ТЭК.

Ранее сообщалось, что российские правоохранители за последние 3 года задержали 159 подростков за диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что все они привлечены к уголовной ответственности.

Он добавил, что вербовка несовершеннолетних осуществляется из-за рубежа. Злоумышленники часто обещают им денежное вознаграждение, но, как правило, не выплачивают деньги после совершенного преступления.

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