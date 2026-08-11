МИД РФ: ЕАЭС рассчитывает, что Армения объявит о референдуме до декабря

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Армения должна определиться с проведением референдума о вступлении в Евросоюз (ЕС) или сохранении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до декабря 2026 года. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, вопрос о дальнейших шагах в отношении Еревана будет обсуждаться на встрече глав государств – членов ЕАЭС в декабре. Он уверен, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан властями Армении, то лидеры ЕАЭС примут этот факт во внимание для определения дальнейших шагов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян указывал, что принял к сведению заявление лидеров четырех государств ЕАЭС от 29 мая 2026 года, в котором была выражена поддержка проведения в республике референдума по вопросу вступления в ЕС. В это же время Пашинян говорил, что Ереван понимает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС.

Но в настоящее время проведение референдума по вопросу возможного вступления страны в Европейский союз невозможно. По словам армянского лидера, голосование состоится только после того, как Ереван официально обратится к ЕС с запросом о получении членства. Над этим вопросом необходимо работать институционально, добавлял Пашинян.

