Пашинян назвал пока невозможным проведение референдума о вступлении Армении в ЕС

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что проведение референдума по вопросу возможного вступления страны в Европейский союз пока невозможно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на выступление политика.

По словам Пашиняна, голосование состоится только после того, как Армения официально обратится к Евросоюзу с запросом о получении членства. Он подчеркнул, что над этим вопросом необходимо работать институционально.

Премьер пояснил, что, если власти уже сегодня предложат гражданам определиться между ЕС и Евразийским экономическим союзом, у людей возникнут вопросы, на которые пока нет ответов.

"Граждане будут спрашивать: "А какие у нас перспективы стать членами Европейского союза? А какая у нас дорожная карта?" И так далее", – сказал Пашинян в разговоре с RT.

Ранее премьер-министр Армении указывал, что Ереван понимает невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе и Евросоюзе.

Он напоминал, что в 2025 году в Армении был принят закон о начале вступления в ЕС. При этом сам факт принятия документа не означает, что Армения в данный момент имеет возможность стать членом ЕС. В МИД РФ, в свою очередь, говорили, что Ереван пытается повышать ставки в отношениях с Москвой вместо того, чтобы вести конструктивный диалог.

