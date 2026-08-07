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07 августа, 18:01

Общество

Семье американского фермера Джастаса Уолкера аннулировали ВНЖ в России

Фото: vk.com/justuswalker

Семье американского фермера и блогера "веселого молочника" Джастаса Уолкера, который переехал в Россию в 90-х, аннулировали вид на жительство. Теперь им грозит выдворение, сообщил он в своем телеграм-канале.

Как рассказал Уолкер, ему пришло уведомление от УФМС, и теперь он собирается обжаловать данное решение. Блогер добавил, что сейчас его семья находится в шоковом состоянии. Он отправится узнавать дополнительную информацию о постановлении 10 августа.

Если решение об аннулировании ВНЖ будет подтверждено, фермеру и его близким дадут несколько дней для того, чтобы покинуть страну. Уолкер подчеркнул, что не хочет уезжать из России, так как он вложил уже много средств в ферму на Алтае и планирует продолжать развивать ее.

Уолкер переехал в Россию в 1994 году с родителями-миссионерами в поселок Осиновый Мыс в Красноярском крае. В 2000-м его родители вернулись в США, однако фермер принял решение остаться. Сейчас он живет с семьей на Алтае, где производит сыры и йогурты.

Широкую известность Уолкер получил в 2014 году, появившись в репортаже о российских санкциях против Евросоюза. Тогда он со смехом сказал: "Не будет вашего итальянского сыра". После этого его прозвали "веселым молочником". В 2022-м был снят документальный фильм "Земля больших возможностей" о его жизни в стране.

Ранее внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер заявил, что хочет переехать вместе с семьей в Россию и получить российское гражданство. По его словам, это была бы для него большая честь.

Политик признался, что очень восхищается Россией, а также считает, что его дети именно здесь смогут получить лучшее образование.

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