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08 июня, 11:19

Культура

Кустурица допустил возможность получения гражданства РФ в 2027 году

Фото: Getty Images/Gamma-Rapho/Laurent KOFFEL

Сербский режиссер Эмир Кустурица намерен получить российское гражданство уже в 2027 году. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я надеюсь, что получится (сделать российское гражданство. – Прим. ред.) в следующем году, точно сказать не могу", – заявил кинематографист.

Ранее он говорил, что должен получить гражданство РФ после окончания съемок фильма по роману Валентина Распутина "Последний срок".

Также Кустурица заявлял о желании сделать картину о событиях СВО. По его мнению, самой интересной темой является эпизод, который связан с действиями российских военнослужащих во время освобождения Курской области.

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