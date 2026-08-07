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07 августа, 21:01

Безопасность

В РФ предложили усилить контроль за безопасностью на аттракционах

Фото: 123RF.com/natamaki

В России предложили усилить контроль за техническим состоянием аттракционов и соблюдением требований безопасности при их эксплуатации во всех регионах. Такое обращение "Единая Россия" направит в правительство, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Поводом для этого стало происшествие в Тюмени, где девушка выпала из кабинки аттракциона и получила серьезные травмы. По словам Кузнецовой, каждый подобный случай требует тщательной проверки.

"Важно обеспечить действие единых и понятных правил эксплуатации, регулярные проверки оборудования и четкие критерии допуска посетителей с учетом возраста и особенностей здоровья", – цитирует ее ТАСС.

Кузнецова указала, что ранее по инициативе партийной комиссии по вопросам семьи была разработана "Стратегия комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года", утвержденная Владимиром Путиным. В рамках контроля за ее реализацией и акции "Безопасность детства" партия получает от граждан сообщения о нарушениях на аттракционах, детских площадках и территориях возле школ и детских садов.

Инцидент в Тюмени произошел 6 августа. Девушку, выпавшую из кабины аттракциона, госпитализировали. Она находится под наблюдением врачей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

В рамках расследования правоохранители установят причины и обстоятельства происшествия. Также следователи оценят действия должностных лиц, отвечающих за безопасность аттракциона и соблюдение правил безопасности.

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