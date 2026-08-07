Минтруд предложил расширить перечень граждан с правом получения двух пенсий

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Минтруд РФ подготовил законопроект, который позволит нетрудоспособным членам семей погибших участников СВО, служивших в ополчении Донбасса, специальных подразделениях и частных военных компаниях, получать одновременно две пенсии. Документ появился на портале опубликования нормативных правовых актов.

Как уточнили в министерстве, в настоящий момент аналогичное право уже действует для нетрудоспособных родственников некоторых категорий ветеранов, которые погибли в СВО. Они могут одновременно получать собственную пенсию – страховую, социальную или за выслугу лет – и пенсию по потере кормильца.

Кроме того, предлагается выплачивать две пенсии гражданам, получившим инвалидность из-за военной травмы при выполнении боевых задач в составе специальных подразделений воинских частей в зоне спецоперации. Предполагается, что они смогут получать выплаты по инвалидности и страховую пенсию по старости либо пенсию за выслугу лет. Такая возможность уже закреплена для других ветеранов с инвалидностью.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому добровольцы смогут на время покидать воинскую часть в случае смерти родственника. Им предлагается давать до 10 суток дополнительного отдыха. Кроме того, это время может быть увеличено на количество дней, необходимых для поездки до места отдыха.

