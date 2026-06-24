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24 июня, 13:59

Политика

В РФ могут разрешить добровольцам на время покидать часть при смерти родственника

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В России могут разрешить добровольцам на время покидать часть при смерти родственника, соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании.

Проект был внесен на рассмотрение группой депутатов фракции "Единая Россия" во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Член фракции, первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, в свою очередь, указал на то, что сейчас не урегулирован вопрос предоставления добровольцам права на дополнительный отдых в исключительных обстоятельствах.

"На практике это означает, что, если у добровольца случается беда в семье, он оказывается перед выбором: либо самовольно покинуть расположение, либо командованию выходить за рамки руководящих документов", – передает его слова ТАСС.

Согласно законопроекту, в случае тяжелого состояния здоровья или смерти близкого родственника добровольцам будет предоставляться до 10 суток дополнительного отдыха с правом покинуть воинскую часть на 10 дней. К близким родственникам относятся супруг, родители и дети, родные братья и сестры, тесть, теща, свекор, свекровь, лицо, на воспитании которого находился доброволец.

Кроме того, время отдыха будет увеличено на количество дней, которое необходимо для того, чтобы добраться до места, где отпуск будет использован.

Также предлагается предоставить дополнительные льготы детям добровольцев, которые погибли из-за полученного на службе ранения или при исполнении обязанностей. В частности, предусматривается преимущественное право приема в 5–11-е классы кадетских училищ и аналогичных учреждений.

Ранее кабмин России принял постановление, расширяющее круг лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий. Теперь он предоставляется добровольцам, участвующим в защите границы совместно с подразделениями Росгвардии. Раньше такой статус присваивался исключительно участникам выполнения задач на территории Украины, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

В обновленном перечне учтены добровольцы, задействованные в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в пресечении вооруженных провокаций на границе и на прилегающих к зоне СВО территориях субъектов России.

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