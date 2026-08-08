Жители района Щукино отметили День физкультурника на стадионе "Курчатовец"

Фото: Ростислав Баркаев

На стадионе "Курчатовец" в районе Щукино состоялось традиционное спортивно-патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню физкультурника. В программу вошли соревнования, мастер-классы и викторины по истории спорта.

Стадион отмечает День физкультурника специальными мероприятиями уже пять лет. В этом году гости могли поболеть за команды, которые играли в мини-футбол и участвовали в турнире по хоккею на роликовых коньках. Все желающие пробовали свои силы в сдаче нормативов и познакомились со спортивным ориентированием. Поклонники нейрофитнеса присоединились к мастер-классу с балансировочной доской и нейроскакалкой. В зоне творческих активностей гостей научили декорировать подарки, для детей организовали аквагрим. Отдельное внимание уделили спортивной викторине. Участники отвечали на вопросы о подвигах спортсменов-участников Великой Отечественной войны.

В этом году Москва отмечает День физкультурника масштабно: 8 и 9 августа на шести городских площадках проходит около 200 тренировок по 20 направлениям. По мнению Героя России, участника специальной военной операции Эдуарда Казымова, развитие и популяризация спорта, которые активно ведутся в столице в том числе благодаря подобным мероприятиям, напрямую связаны с патриотическим воспитанием и сохранением памяти о подвигах и достижениях спортсменов.

"В армии спорт – это основа дисциплины, выносливости и командной работы. Он учит не сдаваться, держать слово и отвечать за товарищей, что особенно важно в боевых условиях. Знакомство с отечественными спортивными традициями и атлетами помогает молодежи лучше понимать историю страны и сохранять память о ее героях. Особое место в ней занимают спортсмены-фронтовики. Один из них – боксер и абсолютный чемпион СССР Николай Королев. В начале Великой Отечественной войны он добровольцем ушел на фронт и оказался в партизанском отряде. В одном из боев Королев вынес на плечах тяжелораненого командира. Путь к своим преградил вражеский ДЗОТ и несмотря на приказ командира оставить его и спасаться в одиночку, боксер не бросил товарища. Он сделал вид, что сдается, приблизился к укреплению, воспользовался замешательством противника, обезвредил охрану и уничтожил огневую точку. За проявленное мужество Королева наградили орденом Красного Знамени. После Победы он вновь вышел на ринг, становился чемпионом страны и много лет передавал свой опыт молодым спортсменам. Его судьба – пример верности товарищам, силы характера и готовности действовать ради спасения другого человека", – отметил Казымов.

Эти же ценности, взаимовыручку и готовность помочь другому, Герой России выделил в спортивном волонтерстве, которое входит в число 10 направлений, которые в столице развивает "Мосволонтер". На спортивных событиях активисты регистрируют участников, готовят площадки, помогают зрителям и следят за соблюдением регламентов. Всего к городской платформе ресурсного центра присоединилось уже более 330 тысяч человек, которые оказывают волонтерскую поддержку в различных сферах городской жизни.

Массовый спорт остается приоритетным направлением развития столицы. По итогам 2025 года число горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в Москве, выросло до 6,8 миллиона человек. За прошлый год в городе ввели в эксплуатацию 41 спортивное сооружение, а участниками 18 тысяч физкультурных и спортивных событий стали 3,8 миллиона человек.

Ранее по случаю праздника заслуженный работник культуры РФ, пятикратный лауреат премии "ТЭФИ" Дмитрий Губерниев заявил, что Москва стала абсолютным лидером по вовлеченности горожан в занятия спортом – в столице постоянно проходят забеги, велозаезды и открытые тренировки, доступные для разных возрастов. По его словам, массовость важна не рекордами, а вовлечением.

