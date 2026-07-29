Проект "Лето в Москве" приглашает на бесплатные тренировки на свежем воздухе

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Жители и гости столицы могут бесплатно заниматься спортом на свежем воздухе в рамках проекта "Лето в Москве". В программе – утренние зарядки, профессиональные тренировки по паделу и ушу, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Падел-корты

Площадки для игры в падел открыты рядом со станциями метро "Баррикадная", "Третьяковская" и "Римская". Корты работают со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00.

На каждой площадке обустроены раздевалки и зоны отдыха, установлены фотозоны и арт-объекты. Инвентарь – мячи и ракетки – выдают бесплатно. Помочь освоить азы или улучшить навыки могут профессиональные инструкторы.

Ушу

Проект "Мой спортивный район" приглашает на бесплатные занятия по ушу. Участвовать могут все желающие старше шести лет. Чтобы попасть на тренировку, необходимо заранее зарегистрироваться, выбрать место, дату и время.

Приходить нужно за 5–10 минут до начала занятия в спортивной одежде и обуви по погоде. Тренировки проходят по понедельникам и четвергам в 19:00 по следующим адресам:



Пресненский район, парк "Красногвардейские пруды" (парк "Красная Пресня");

район Якиманка, парк искусств "Музеон" (улица Крымский Вал, дом 10);

Таганский район, Таганский детский парк (улица Таганская, дом 15а, строение 1);

Тверской район, сад "Эрмитаж" (улица Каретный Ряд, дом 3, строение 16);

район Проспект Вернадского, парк Олимпийской Деревни (улица Лобачевского, дом 23);

Покровское-Стрешнево, парк "Покровское-Стрешнево" (5-й Войковский проезд, дом 2, строение 2);

Хорошевский район, парк "Березовая роща" (улица Куусинена, дом 15, корпус 2);

район Отрадное, парк "Свиблово" (улица Декабристов, дом 51, строение 39);

Бутырский район, Гончаровский парк (улица Руставели, дом 7, строение 3);

район Люблино, Люблинский парк (Люблинская улица, дом 59);

район Нагатинский Затон, музей-заповедник "Коломенское" (проспект Андропова, дом 39, строение 50);

район Зюзино, парк "Зюзино" (улица Каховка, дом 13, корпус 7);

район Левобережный, парк Дружбы (улица Фестивальная, дом 4а, строение 1);

район Северное Бутово, улица Ратная, дом 16, корпус 1.

"Спортивные выходные"

В рамках проекта "Спортивные выходные" тренировки проходят более чем на 50 открытых площадках. Каждое занятие длится примерно 60 минут. В расписании – танцевальные и функциональные тренировки, йога, растяжка и пилатес.

Регистрация открывается по четвергам в 12:00. Записаться можно на сайте проекта или в центрах госуслуг "Мои документы". После регистрации в личном кабинете появится QR-код, который нужно показать перед началом занятия. Для тех, кто предпочитает домашние тренировки, доступны онлайн-уроки.

Кроме того, в "Лужниках" с 1 августа по 6 сентября пройдет спортивный фестиваль. В Южном спортивном центре комплекса обустроят несколько локаций. В частности, в пляжной зоне откроется речная аллея.