Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "ИжАвиа"

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Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "ИжАвиа", сообщили в ведомстве.

С 1 августа 2026 года перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы и приостанавливает продажу билетов.

Тем не менее все ранее приобретенные билеты остаются действительными. На период до 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов по направлениям из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

Ранее ведомство ввело ограничения в отношении авиакомпании Azur Air. Решение было принято после внеплановой проверки деятельности компании, а поводом послужила серия авиационных событий, которые были связаны с техническими неисправностями воздушных судов перевозчика. Позже ограничения с сертификата были сняты.

