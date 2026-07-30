В АТОР заявили, что россияне могут проехать по маршруту Одиссея без виз

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Россияне могут проехать по маршруту Одиссея из одноименной поэмы Гомера без виз. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем телеграм-канале.

Многие города, которые связаны с путешествием легендарного литературного героя, находятся на территории Турции, где для россиян действует безвизовый режим. В частности, речь идет об Эфесе, Сиде, Перге, Аспендосе и древнем Иераполисе в Памуккале.

Также в поэме упоминался остров лотофагов, современным его прообразом может быть Джерба в Тунисе. Некоторые ученые связывают ряд эпизодов "Одиссеи" с районом Танжера в Марокко, поскольку там находится мыс Спартель – место, где встречаются Атлантический океан и Средиземное море. Кроме того, там расположены Пещеры Геркулеса. Обе страны также можно посетить без оформления визы.

Наряду с этим в перечень мест, связанных с "Одиссеей", вошла Черногория, также доступная к посещению с одним лишь загранпаспортом до 1 ноября. По одной из теорий, Бока-Которская бухта могла быть страной феаков, где жители помогли главному герою поэмы вернуться домой.

Ранее стало известно о показе нового фильма Кристофера Нолана "Одиссея" в кинотеатрах России. Картина не получила прокатное удостоверение от Минкультуры. Трансляцию фильма совмещают с короткометражкой, при этом перерыв между сеансами не предусмотрен.