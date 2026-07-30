Один из обвиняемых по делу об избиении ученого Зезина заявил о непричастности к его смерти

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Один из обвиняемых по делу об избиении директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Никиты Зезина заявил в суде, что не считает себя причастным к смерти ученого. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

По мнению фигуранта, Зезин умер по естественным причинам. Он добавил, что ученый "был больной", поэтому у него и случился инфаркт.

Мужчина также подчеркнул, что не намерен скрываться от следствия и будет выполнять все предписания суда.

Об инциденте стало известно 28 июля. Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным остановили детей, якобы ездивших по опытным полям на квадроциклах. Ученые доставили их к зданию института, чтобы передать родителям.

После этого к учреждению подъехали несколько человек, среди которых был отец одного из детей. По информации следователей, мужчины вели себя агрессивно. Они напали на ученых и избили их. Через несколько дней Зезин скончался в больнице от сердечного заболевания.

Следователи возбудили уголовное дело. Сначала первому мужчине предъявили обвинение в хулиганстве, а через некоторое время был задержан и второй фигурант. Ему также предъявлено обвинение в совершении хулиганства в составе группы лиц.

30 июля одного из фигурантов арестовали на месяц и тридцать суток. При этом защита намерена обжаловать решение суда.

