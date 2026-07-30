Три человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями на 30-м км МКАД

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три человека пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на 30-м километре МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла вечером 30 июля на внутренней стороне МКАД в районе съезда № 30В. В результате ДТП один человек погиб.

Движение в районе случившегося было затруднено на пять километров. Автомобили проезжали по двум полосам. По факту случившегося инициирована проверка.

