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30 июля, 17:40

Экономика

В РФ разрешат пополнять счет через банкомат любого банка

Фото: 123RF.com/mrwed54

Физлица в РФ с 1 октября 2026 года смогут вносить наличные через банкоматы любого банка и зачислять их на свои счета в других кредитных организациях с помощью системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в Центральном банке России.

Указание регулятора, предусматривающее запуск нового сервиса, уже зарегистрировано Минюстом. В сообщении ЦБ отмечается, что решение о внедрении этой услуги каждый банк будет принимать самостоятельно.

При этом лимиты на переводы через СБП за одну операцию составят не более 25 тысяч рублей. В сутки можно будет перевести до 50 тысяч рублей, а в месяц – до 200 тысяч рублей.

Ранее банки в России столкнулись с нехваткой свободных денег из-за увеличения спроса на наличные. Дефицит ликвидности достиг 1,9 триллиона рублей к середине июня, а объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона. При этом такая сумма выше, чем за весь 2025 год.

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