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25 июня, 09:42

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"Известия": банки в РФ столкнулись с нехваткой свободных денег из-за спроса на наличные

Банки в РФ столкнулись с нехваткой свободных денег из-за спроса на наличные

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Банки в России столкнулись с нехваткой свободных денег из-за увеличения спроса на наличные. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

По данным издания, дефицит ликвидности достиг 1,9 триллиона рублей к середине июня, а объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона. При этом такая сумма выше, чем за весь 2025 год.

Эксперты связали ситуацию с перебоями интернета, ужесточением контроля за переводами, снижением ставок по депозитам и налоговыми изменениями.

Центробанк РФ повысил прогноз структурного дефицита ликвидности до 2,4–3,6 триллиона рублей. Средства населения в банках продолжают расти, однако некоторые организации уже начали активнее занимать у регулятора.

Отмечается, что если ЦБ будет снижать ключевую ставку, банки не смогут так же быстро уменьшать ставки по кредитам. Потребительское кредитование уже сокращается примерно на 2% в годовом выражении, а выдачи малому и среднему бизнесу падают на 7%.

Вместе с тем зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин ранее назвал незначительным рост наличных в обороте. По его словам, прирост наличных с начала года обошел значения аналогичных периодов 2024 и 2025 годов. Однако ситуация не беспрецедентна.

По данным Банка России на 1 июня, объем наличных в обращении составил 19,4 триллиона рублей. За май этот показатель вырос на 381,2 миллиарда рублей.

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