Число жертв сильного землетрясения в Колумбии выросло до 285 человек

Фото: AP Photo/Ivan Valencia

Число жертв разрушительного землетрясения в Колумбии выросло до 285 человек, общее число пострадавших достигло 3 975. Об этом сообщило Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий Колумбии (UNGRD).

В управлении также рассказали, что 379 человек числятся пропавшими без вести, 354 были спасены. Управление отметило, что землетрясение коснулось 15 департаментов, 426 муниципалитетов страны и 45 523 семей.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии 10 августа с эпицентром в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар. Мощные подземные толчки ощущали жители столицы республики Боготы, а также нескольких регионов Эквадора.

Позднее президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья подписал указ о введении в стране режима бедствия национального масштаба. Глава государства принял такое решение после оценки специалистами ущерба и потребностей пострадавших районов.