Женщина погибла при атаке ВСУ в Горловке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мирная жительница погибла в результате удара украинских военных по Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в мессенджере MAX.

По словам Приходько, атака была совершена с помощью беспилотника в Центрально-Городском районе города. Он уточнил, что еще семь человек получили ранения.

В ночь на 14 августа украинские военные также атаковали гипермаркет "Галактика" в Енакиеве (ДНР). После удара возникло возгорание. Огонь распространился на площади 8 тысяч "квадратов". Пожару был присвоен повышенный ранг сложности – четвертый.

Позднее открытое горение удалось ликвидировать. Однако торговый комплекс оказался уничтожен. Также были выявлены повреждения на территории склада. Кроме того, на месте происшествия были обнаружены обломки ударных БПЛА иностранного производства. Ранения получили два сотрудника гипермаркета, их госпитализировали.

