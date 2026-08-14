IT-эксперт Горелкин назвал возможные причины утечки данных клиентов DDX Fitness

Сеть фитнес-клубов DDX Fitness проводит внутреннюю проверку в связи с сообщениями о возможной утечке данных клиентов, сообщили в компании. По данным СМИ, в открытом доступе оказались личные сведения и фото клиентов, в том числе из числа представителей шоу-бизнеса. Как действовать пострадавшим и что грозит самой компании, разбиралась Москва 24.

Слили

Фото: телеграм-канал DDX Fitness

Личные данные посетителей одной из крупнейших российских сетей фитнес-клубов DDX Fitness появились в даркнете. По данным телеграм-канала Baza, утечка произошла в результате хакерской атаки.



DDX Fitness – российская сеть фитнес-клубов, работающая в сегменте "доступный люкс". По данным с официального сайта компании, количество ее клиентов превышает 900 тысяч, а число точек достигло 168 в 64 городах.



СМИ утверждают, что в открытый доступ попали снимки клиентов, сделанные на стойках регистрации, а также даты и время визитов, количество посещений, информация о покупках и адреса клубов. Причем среди пострадавших оказались и российские звезды: в Сети появились снимки, например, актера Юрия Колокольникова, певца и спортсмена Торнике Квитатиани, блогеров Саши Теслонда и Александры Митрошиной, а также нападающего хоккейного клуба СКА Николая Голдобина.

В DDX Fitness подтвердили факт инцидента и отчитались об уже принятых мерах после случившегося.





из сообщения пресс-службы DDX Fitness В настоящее время проводится внутренняя проверка в полном соответствии с требованиями законодательства. Дополнительно компания усилила меры информационной безопасности и реализовала внеплановые мероприятия по защите информационных систем и баз данных.

Ранее в "Лаборатории Касперского" рассказали РИА Новости, что число кибератак на российские компании в первом квартале 2026 года выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем злоумышленники проявляют интерес к наиболее значимым отраслям экономики, подчеркнули там.

В то же время количество свежих утечек заметно сократилось, сообщили изданию "Коммерсант" в компании ЕСА ПРО. По данным экспертов, с января по июнь 2026-го были найдены 54 базы данных с актуальностью 2026 года, содержащие в совокупности 24,3 миллиона строк. В аналогичный период 2025-го обнаружили в 4 раза больше баз, а их объем был в 22 раза больше, подчеркнули аналитики.

В то же время количество сообщений о распространении слитых данных на профильных форумах и в теневых телеграм-каналах увеличилось с 23,8 тысячи до 38,1 тысячи, добавили там.

Почему утекают данные?

Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в разговоре с Москвой 24 отметил, что утечки данных происходят довольно регулярно и это стало частью современной жизни.

"Связано это, как правило, с человеческим фактором: когда люди вместо реального обеспечения безопасности лишь создают видимость соответствия неким формальным требованиям", – рассказал он.

При этом зачастую не выстраивается полноценная система защиты, которая сводится не только к покупке антивирусов и прочих инструментов, но и требует выстроенных процессов внутри компании и развития киберкультуры сотрудников, подчеркнул специалист.



(специалист, который объединяет процессы разработки и эксплуатации IT-систем. – Прим. ред.) – скажем, когда проверка кода на уязвимость была недостаточно качественной. Иногда причина в неверной настройке внешних или даже внутренних сервисов IT-командой. И, конечно, есть банальные инсайдеры.

Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Обычно утечка происходит из-за халатного отношения, например, программиста к своим обязанностям или DevOps-инженера– скажем, когда проверка кода на уязвимость была недостаточно качественной. Иногда причина в неверной настройке внешних или даже внутренних сервисов IT-командой. И, конечно, есть банальные инсайдеры.

Там, где требуется паспорт, защитить свои данные в полной мере невозможно, поскольку человек предоставляет актуальные сведения – это условие договора, отметил эксперт.

"Где паспорт не нужен, можно использовать разные имена: так получится понять, откуда именно произошла утечка, поскольку разные сервисы будут "знать" пользователя под противоположными данными. Например, для одного магазина можно указать одну фамилию, для другого – другую", – предложил Горелкин.

По его словам, обычному пользователю утечка грозит тем, что злоумышленники пополнят базы информацией о месте жительства, актуальными паспортными данными с пропиской и регистрацией. Таким образом, у мошенников появляется дополнительный пласт, который при соединении с уже имеющейся информацией позволяет лучше профилировать атаку при необходимости.

"Особенно это опасно для публичных или обеспеченных людей: они становятся более интересной целью, так как атаку можно подготовить серьезнее, используя в том числе данные о финансовых средствах", – резюмировал Горелкин.

Миллионные штрафы

Юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша в разговоре с Москвой 24 отметил, что ситуация с DDX Fitness подпадает под статью о нарушении законодательства в области персональных данных (13.11 КоАП РФ). Штраф может достигать 3 миллионов рублей, если компания вовремя не сообщила о проблеме в Роскомнадзор.

Если же утекли еще и биометрические данные – отпечатки пальцев, скан лица, – штрафы могут быть еще выше, отметил специалист.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Предусмотрена уголовная ответственность по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации (272 УК РФ) и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (273 УК РФ), если будет доказано, что все произошло по вине сотрудников намеренно либо по их халатности. Это может грозить руководству реальными сроками лишения свободы.

Кроме того, пострадавшие, особенно состоятельные люди и звезды, могут подать иски о возмещении убытков и компенсации морального вреда. Суммы способны исчисляться вплоть до десятков миллионов рублей, уточнил юрист.

"Руководства пострадавших компаний в таких ситуациях должны предпринять срочные меры: уведомить Роскомнадзор об инциденте и разослать клиентам информацию, какие именно данные утекли и когда это произошло", – пояснил он.

Пользователям же, во-первых, следует зафиксировать факт произошедшего – сделать скриншоты новостей или сохранить письма от компании, если они приходили.

"Во-вторых, не поддаваться на провокации мошенников: они уже могут звонить, писать в мессенджеры или на почту, представляться сотрудниками того же DDX, говорить о компенсации и просить отправить код или пароль. Это классические методы социальной инженерии. Общаться с представителями бизнеса следует только по официальным контактам, указанным на сайте", – добавил Кваша.

Кроме того, нужно запросить у компании разъяснение, какая именно информация утекла: только фото, паспортные сведения или еще и данные банковских карт, с которых производилась оплата. От этого зависит дальнейшая стратегия: возможно, потребуется замена документа, блокировка карт или установка самозапрета на кредиты, чтобы по сканам не оформили микрозаймы, заключил специалист.

