DDX Fitness начала проверку после сообщений об утечке данных клиентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сеть фитнес-клубов DDX Fitness проводит внутреннюю проверку после появления в интернете информации о возможной утечке персональных данных клиентов. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в открытом доступе оказались фото клиентов фитнес-клубов, даты посещений, а также информация о покупках с адресами спортзалов. Сведения начали распространяться на закрытых площадках по продаже данных.

Представители компании отметили, что DDX Fitness также усилила меры информационной безопасности и провела внеплановые мероприятия для защиты своих баз данных.

Тем временем во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) выступили с предложением ввести гарантированные выплаты гражданам за утечку персональных данных. Там предложили определить ведомство, которое будет фиксировать нарушения и определять размер выплат. По информации объединения, сейчас компенсации получают только единицы пострадавших.

