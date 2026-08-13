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13 августа, 22:26

Спорт

Гимнастка Мельникова впервые в карьере выиграла многоборье на чемпионате Европы

Фото: AP/Dita Alangkara

Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье.

Олимпийская чемпионка набрала 55,932 балла по итогам своего выступления.

Серебряную медаль завоевала россиянка Анна Калмыкова, продемонстрировавшая результат в 54,632 балла. Третье место заняла француженка Элена Кола с 53,966 балла.

Соревнования проходят в Загребе.

Ранее сообщалось, что за два дня до вылета на чемпионат Европы лидеры женской сборной по спортивной гимнастике, а также часть спортсменов и специалистов мужской команды не получили хорватские визы. Официальных решений об отказе в выдаче виз федерация не получала.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира по спортивной гимнастике. В ходе турнира будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года.

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