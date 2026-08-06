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06 августа, 16:01

Спорт

Россияне выступят на ЧМ по художественной гимнастике без национальных символов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российские и белорусские спортсменки примут участие в чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне в Германии без национальных символов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Германского гимнастического союза Торстен Хартман.

"Они будут выступать без национальных символов – без флага и гимна. На церемонии награждения будет вывешен флаг Международной федерации гимнастики", – отметил он.

Участие спортсменок допускается в соответствии с регламентом Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Такой статус для делегаций из России и Белоруссии на чемпионате мира согласовали World Gymnastics и Германский гимнастический союз совместно с федеральным правительством ФРГ. Обе страны уже уведомлены об этом решении.

В июне сборная РФ по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова из-за грубого нарушения регламента. Организаторы соревнований устно уведомили Федерацию гимнастики России, что на спортивной арене будет запрещена национальная символика страны.

World Gymnastics призвала не ограничивать в правах российских спортсменов, однако уточнила, что на отдельных соревнованиях возможны исключения. В организации указали, что спорт и политика должны оставаться разделенными, а соревнования – служить нейтральными площадками для единства и взаимного уважения.

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