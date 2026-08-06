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06 августа, 16:58

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Fox News: зубы древнейшей вымершей акулы нашли на дне Тихого океана

Зубы древнейшей вымершей акулы нашли на дне Тихого океана

Фото: oceanexplorer.noaa.gov

Сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили на дне Тихого океана окаменелые зубы, которые, предположительно, принадлежали древнейшей вымершей акуле – мегалодону. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на ведомство.

Находка была сделана в ходе исследования дна океана с помощью дистанционного оборудования в районе юго-западной части Островов Кука. Длина каждого из обнаруженных зубов составила около 3 дюймов (7,6 сантиметра. – Прим. ред.). По данным СМИ, изучив их, ученые смогут больше узнать о существовавшей ранее экосистеме.

Мегалодон жил около 3,6 миллиона лет назад и считается самой большой акулой из всех когда-либо живших на Земле. Как поясняют исследователи, окаменелые зубы способны поглощать редкоземельные элементы. Благодаря анализу их концентрации можно будет изучить модели циркуляции водных потоков в доисторическом океане.

Ранее ученые обнаружили останки огромных осьминогов с развитым интеллектом, живших в Мировом океане десятки миллионов лет назад. Размерами они напоминали легендарных морских чудовищ – кракенов. Находки относятся к позднему меловому периоду – порядка 72–100 миллионов лет назад.

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