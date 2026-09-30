Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 21:44

Технологии

Путин поручил организовать сбор данных для обучения российских ИИ-моделей

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Правительство РФ должно организовать централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Соответствующее поручение дал Владимир Путин.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, которое состоялось 11 августа 2026 года.

Кабмину при необходимости также поручено подготовить изменения в российские нормативные правовые акты для обеспечения этой работы. Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 марта 2027 года. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что завершился масштабный этап тестирования профильных ИИ-сервисов. В пилотном проекте приняли участие 11 регионов страны, где эксперты проверяли, насколько быстро и эффективно нейросети справляются с задачами. Главная цель инноваций – минимизировать строительные риски за счет раннего выявления проектных и производственных ошибок.

Читайте также


властьтехнологии

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика