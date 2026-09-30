Путин поручил организовать сбор данных для обучения российских ИИ-моделей

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Правительство РФ должно организовать централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Соответствующее поручение дал Владимир Путин.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, которое состоялось 11 августа 2026 года.

Кабмину при необходимости также поручено подготовить изменения в российские нормативные правовые акты для обеспечения этой работы. Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 марта 2027 года. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что завершился масштабный этап тестирования профильных ИИ-сервисов. В пилотном проекте приняли участие 11 регионов страны, где эксперты проверяли, насколько быстро и эффективно нейросети справляются с задачами. Главная цель инноваций – минимизировать строительные риски за счет раннего выявления проектных и производственных ошибок.