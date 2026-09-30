Средняя зарплата в России достигла 109,5 тысячи рублей

Фото: depositphotos/Fascinadora

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России в июле составила 109 524 рубля. За год показатель увеличился на 9,5%, следует из данных Росстата.

При этом средний уровень зарплат выше 100 тысяч рублей сохраняется уже восьмой месяц подряд. В январе – июле номинальная начисленная зарплата выросла на 12,2% в годовом выражении и достигла 109,3 тысячи рублей.

Росстат уточнил, что показатель рассчитывается до вычета налогов и включает премиальные выплаты. В расчет берутся доходы всех работников организаций, в том числе сотрудников с очень высокими зарплатами.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что уровень безработицы остается вблизи исторических минимумов и примерно в 3 раза ниже, чем в еврозоне. Кроме того, Россия сохраняет статус четвертой экономики мира: за 7 месяцев текущего года рост ВВП составил 0,6%. Финансовая система работает стабильно, подчеркивал Мишустин.