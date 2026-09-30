Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 20:52

Общество

Средняя зарплата в России достигла 109,5 тысячи рублей

Фото: depositphotos/Fascinadora

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России в июле составила 109 524 рубля. За год показатель увеличился на 9,5%, следует из данных Росстата.

При этом средний уровень зарплат выше 100 тысяч рублей сохраняется уже восьмой месяц подряд. В январе – июле номинальная начисленная зарплата выросла на 12,2% в годовом выражении и достигла 109,3 тысячи рублей.

Росстат уточнил, что показатель рассчитывается до вычета налогов и включает премиальные выплаты. В расчет берутся доходы всех работников организаций, в том числе сотрудников с очень высокими зарплатами.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что уровень безработицы остается вблизи исторических минимумов и примерно в 3 раза ниже, чем в еврозоне. Кроме того, Россия сохраняет статус четвертой экономики мира: за 7 месяцев текущего года рост ВВП составил 0,6%. Финансовая система работает стабильно, подчеркивал Мишустин.

Читайте также


общество

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика