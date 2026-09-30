Блогер Виктория Боня ответила на критику из-за подаренной машины девушке из Африки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriabonya

Блогер Виктория Боня столкнулась с волной критики после того, как подарила машину незнакомой девушке из Африки. Об этом она рассказала в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Телеведущая заявила, что не нуждается в советах, как ей распоряжаться деньгами и кому помогать. Боня подчеркнула, что оказывает помощь разным людям, но показывает не все.

"Не обязана предъявлять бухгалтерию своей доброты, чтобы получить право сделать кому-то подарок", – добавила блогер.

Кроме того, Виктория ответила на критику людей, упрекающих ее в отсутствии помощи "своим". По словам Бони, человек на любом континенте имеет душу, чувства и свои мечты. Она также посоветовала недовольным продемонстрировать своим примером, как правильно делать добро, а потом уже распоряжаться чужими деньгами.

Недавно телеведущая сообщила в соцсетях, что купила автомобиль девушке из Африки. Поводом для подарка стал ролик блогера Алум Лумы, в котором та рассказывала о жизни на континенте. Боня связалась с девушкой и предложила безвозмездно купить ей машину.

Виктория перевела блогеру 20 тысяч долларов (более 1,6 миллиона рублей по текущему курсу), и Алум Лума приобрела автомобиль за 17–18 тысяч долларов (около 1,4–1,5 миллиона рублей).